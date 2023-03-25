Talas'ın ramazan etkinliklerinin ilk durağı Süleymanlı

Hacivat-Karagöz çocuk tiyatrosunun sahnelendiği etkinliğin ilk durağı Süleymanlı Mahallesi oldu.

Çocukların da zaman zaman oyuna dahil olduğu etkinlikte Hacivat ve Karagöz, yaptıkları esprilerle çocukların hafızalarında Ramazan anısı olarak yerleşti. Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşacak organizasyon, 24 Mart Cuma (Bugün) Çatakdere Mahallesi ile devam edecek.

ÇOCUKLARDAN BAŞKAN AMCALARINA TEŞEKKÜR

Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Süleymanlı Muhtarı Ömer Şahin, iftar sonrası özellikle çocukları çok mutlu eden güzel bir organizasyon düzenlendiğini dile getirdi. Mutlulukları her halinden belli olan çocuklar da çok eğlendiklerini belirterek Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti.