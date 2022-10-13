Talas'ın sivrisinekle mücadelesi örnek oldu

Talas Belediyesi tarafından Kayseri'de ilk kez “Yerel Yönetimlerde Vektörlerle Mücadele ve Biyolojik İlaç Uygulamaları (Wals Metodu) Konferansı” düzenlendi. Konferansta Talas Belediyesinin sivrisineklere karşı biyolojik yöntemle gerçekleştirdiği başarılı mücadele uygulamaları diğer belediyelerle paylaşıldı.

Meclis Salonundaki konferansa Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yanı sıra, Konya, Niğde, Aksaray ve Avanos belediyelerinden temsilciler katıldı. Konferansın açılışında konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, sözlerine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın şehir dışındaki programından dolayı katılamadığını belirterek, katılımcılara selamlarını iletti.

Kök, konferansla amaçlarının yaz aylarında ortaya çıkan sivrisinekle etkin mücadelelerinde uyguladıkları yöntem ve elde edilen sonuçların paydaş belediyelerde uygulanmasını sağlayarak bölge insanının rahat etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

“DOĞAYLA DOST BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ”

Kök, “Bizim yaptığımız bu çalışmaları diğer belediyelerin de uygulamasıyla güzel işler olsun istedik. Biyolojik ilaç kullanımının ne olduğu, nasıl yapıldığı hakkında kulaktan dolma bilgiler yerine bilimsel yöntemleri paylaşalım istedik. Pandemide tarım ve hayvancılığın önemini görmüş olduk. Dolayısıyla doğru zamanda doğru işler yaparak doğaya, toprağa sahip çıkmamız ve çevreyi çok daha dikkatli korumamız gerektiğini ortaya koymuştur. Biz üç yıldan bu yana artık doğayla dost, hedef zararlılara karşı ilaçlama çalışması yürütüyoruz. Çünkü ekosistemde her canlının bir rolü var ama bir popülasyonun artması istenmeyen olaylara yol açabiliyor. Bu popülasyonları kontrol altına alabilmek için doğayla dost, insana en az zarar veren ilaçları tercih etmemiz gerekiyor.” dedi.

“TALAS'TA 3 YILDIR SİVRİSİNEK GÖRÜLMÜYOR”

Talas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Yaşar Bağırgan, belediye olarak uyguladıkları ilaçlama yöntemlerini anlatarak, “Üç yıldır uyguladığımız biyolojik ilaçlarla bölgemizde sivrisinek görmedik. Ayrıca sinek tespit cihazı geliştirerek bir parkımızda sineklerin toplanarak yok edilmesini sağlıyoruz.” diye konuştu.

“SİVRİSİNEKLER EN ÖLÜMCÜL CANLI TÜRÜ”

Daha sonra kürsüye gelen Biyolojik Sivrisinek Mücadelesi uzmanı Tuğçe Güleryüz Ercan da sivrisineklerden bulaşan hastalıklarla ilgili bilgiler vererek, “Dünyada bilinen 3 bin 200 sivrisinek türü var. Vektör olan yani hastalık taşıyan ise binin üzerinde. Avrupa'da 102 tür olduğu bilinmekte ve 60'ı önemli vektörlerden. Sivrisinekler dünyada en tehlikesi tür olarak geçiyor. Hatta Dünya Sağlık Örgütü 100 yılda köpekbalıkları bin 35 kişinin ölümüne sebebiyet verdiğini, sivrisinekler ise bir günde bin 470 kişinin ölümüne yol açabildiğini açıkladı. Bu canlılar sıtma, batı nil virüsü, dang humması, zika gibi birçok hastalığı taşıyorlar.” şeklinde konuştu.

Konferansın öğleden sonraki bölümünde de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden öğretim üyesi Doç. Dr. M. Mustafa Akıner, istilacı sivrisinek türleri ve mücadele yöntemlerini anlattı.

Programın ikinci günü olan yarın ise sivrisinekle mücadelede saha yöntemleri uygulamalı olarak aktarılacak.