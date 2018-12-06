Talas'ın Süleymanlı Sosyal Tesisi konuk ağırlamaya hazır

Talas Belediyesince yukarı mahallelerden Süleymanlı'ya kazandırılan çok amaçlı sosyal tesis açılışa hazır hale geldi.

Süleymanlı Mahallesinde ihtiyaç duyulan, içerisinde muhtarlık, düğün salonu, taziye evi, mescid, abdesthane ve lavabo gibi donatıların bulunduğu sosyal tesiste sona gelindi.

200 metrekarelik çok amaçlı salonun da hizmet vereceği tesisi inceleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden bilgiler aldı.

Başkan Palancıoğlu, Süleymanlı Mahallesine daha önce güneş enerji santrali kurduklarını hatırlatarak, “Süleymanlı'ya önemli tesisler kazandırdık. Bunlardan en önemlisi Talas'a da hizmet veren güneş enerji santrali.” dedi.

Mahalleye bir sosyal tesis sözü verdiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, “Yaptığımız bu tesis mahallemizde olabilecek en güzel tesis. Diğer mahallelerimize de bu tür kültürel ve sosyal hizmetlerin yer aldığı tesisler yapıyoruz. Peyzajı tamamlanan tesis artık son aşamasında. İnşallah yakında açılışını yapacağız. Gerçekten muhtarlığı, abdesthanesi, mecsidleri, düğün salonu, taziye eviyle Süleymanlı Mahallemize, Talas'a yakışan bir mekan oldu. Güzel bir birlikteliğe vesile olacak tesis tamamlanmış oldu. Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde iyi günlerde kullanmayı nasip eylesin” diye konuştu.