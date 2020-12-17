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Talaslı atletler şampiyon tamamladı

Kayseri’de düzenlenen yarışlara 13 ilin kros takımı katıldığı Atletizm Federasyonu Kulüpler Kros Ligi 1.

Kayseri'de düzenlenen yarışlara 13 ilin kros takımı katıldığı Atletizm Federasyonu Kulüpler Kros Ligi 1. Kademe Yarışlarında Kayseri Talas Süleymanlı Takımı şampiyon oldu.


Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Öğretmen Muzaffer Bayram'ın çalıştırdığı kız kros takımı 13 ilden yarışmacıların katıldığı yarışlarda takım halinde birinci olarak, 22 Aralık 2020 tarihinde Adana'da yapılacak Türkiye Finallerine gitmeye hak kazandı. Takım halinde Şampiyon olan kros takımından Dilan Çukurçam ise ferdi olarak ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Ebru Yakut, Feride Gül Şen ve Dilan Çukurçam Talas Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Lisesinde öğrenci olarak eğitimlerine devam etmektedirler. Milli Sporcu Beden Eğitim Öğretmeni Muzaffer Bayram'ın yaklaşık 1 yıldır öğrencileri yarışlara hazırladığı öğrenildi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yayınladığı mesaj ile öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

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