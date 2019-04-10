Talaslı Kadınlardan Çini Sergisi

Tarihi Ali Saip Paşa Sokağında belediyeye ait çini atölyesinde 3 ay süren eğitimi başarıyla tamamlayan 20 kadın, 400 parça eseri Kayseripark Alış Veriş Merkezinde sergiledi. Serginin açılış kurdelesini İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz ile kadınlar birlikte kesti. Ardından el emeği göz nuru eserler gezildi.

Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kadınlara yönelik kursların önemine dikkat çekerek, “Kadınlarımızın kendilerini yetiştirmeleri, yeni beceriler kazanmaları için İlçe Halk Eğitim Merkezimizle birlikte düzenlediğimiz ‘Çini Benim Tarihim' temalı sergiyi vatandaşlarımızın beğenisine sunduk. Kadınlarımız kültürümüzün bir parçası olan değerlerimizin özünü sergiyle yansıttılar. Kültürel ve sanatsal faaliyetler önemli. Kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kurslarımızın yenileri sürecek.” diye konuştu.