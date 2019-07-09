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Talas'ta 10. Uluslarası Ali Dağı Şampiyonası heyecanı

Talas Belediyesince bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası ilk günkü resmi uçuşlarla başladı.

Talas Belediyesince bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası ilk günkü resmi uçuşlarla başladı.


Dün gerçekleştirilen antrenman uçuşlarının ardından başlayan şampiyona, Talas'ın 2 bin rakımlı Ali Dağı'nın zirvesindeki uçuşlarla renkli görüntülere sahne oluyor. Almanya, ABD, Türkiye ve İran'dan yaklaşık 70 sporcunun katıldığı yarışmada ilk gün Tomarza hedefine gol yapmak için uçuşlar gerçekleşti.


Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ali Dağı markasıyla bir şampiyonaya 10 yıldır ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Ali Dağı, Türkiye ve dünyada önemli hava sporları merkezlerden biri. Burada yurt içinden ve dışından yarışmacılara ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Bütün yarışmacılara başarılar ve kazasız bir şampiyona diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.


Yarışma direktörü Semih Sayır ise, “Dünyanın her yerini gezdim. Yaklaşık 200 yarışmaya katıldım. Ali Dağı, yamaç paraşütünde tribünü olan tek yer. Başka bir yer yok. Dünya şampiyonalarında da bunu söylemiştik. Hava akımı ve tesisleşme bakımlarından da yamaç paraşütüne en elverişli bir konumda.” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Başkan Yalçın, telsizle gökyüzündeki yarışmacılara, “Kayserimize hoş geldiniz. Kazasız belasız uçuşlar temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum.” anonsu geçti.


Genel, kadınlar ve takımlar olmak üzere üç klasmanda gerçekleşen yarışma 14 Temmuz Pazar günü yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

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