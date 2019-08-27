Talas'ta 12 Eylül'ün izleri siliniyor

Talas'ın Zincidere mahallesinde bulunan ve 12 Eylül 1980 döneminde kullanılan yarı açık cezaevinin yıkımına başlandı.

Talas Belediyesi tarafından 12 Eylül 1980 döneminde birçok kişinin kaldığı ve çeşitli eziyetlere maruz kaldığı yarı açık cezaevinin yıkımına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, buranın en önemli özelliğinin 12 Eylül döneminde yarı açık cezaevi olarak kullanılması olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; “Allah o günleri bir daha göstermesin, o günkü insanların korkulu rüyası haline gelen bir mekândır. ‘Hem sağdan hem soldan' diye tabir edilen, o günkü gençlerimizin anarşi ortamına sürüklendiği bir dönemde. O gün görev yapan ve ihtilali gerçekleştiren askeri görevdeki kişilerin gençlerimizi tutukladığı veya o günkü insanlardan dinlediğim kadarıyla eziyet çektiği, zulüm gördükleri bir mekân olarak bulunmaktadır. Cezaevi olarak görev yapmasından öte başka bir anısı var buranın bizim kuşakta. Buranın yıkılmış olması da karanlık bir tarihin üzerini örtüyor olması bakımından önemlidir.”

Toplamda 18 bin metrekarelik bir alana sahip olduğunu söyleyen Başkan Yalçın, “Talas Belediye'mize tahsis edilmiş olması ve burayı en güzel bir şekilde değerlendirmemiz açısından önemlidir. Hem Reşadiye hem de Zincidere, hem Başakpınar hem de Talas için tam ortak bir mekân olmaktadır” dedi. Alanın içerisinde iki tarihi eserin olduğunu vurgulayan Yalçın, tarihi eser niteliğindeki bir ilkokulun ve bir hamamın olduğunu ve buranın hassas bir şekilde korunacağını ifade ederek buradaki çalışmaların tamamlandığında Talas için güzel bir mekânın ortaya çıkacağını belirtti.