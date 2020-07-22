İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Talas'ta 13 yeni iş yeri daha açıldı

Talas’ta son dönemde 13 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı.

Talas'ta son dönemde 13 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı. Böylece pandemi döneminde Talas'ta açılan toplam iş yeri sayısı 182'ye yükseldi.


Korona virüs salgınıyla duraksayan ticaret hayatı, yeni normalleşme dönemiyle birlikte canlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Talas Belediyesi'nden ruhsat alan erkek kuaförü, bayan kuaförü, bay bayan giyim, lokanta, market, çiğ köfte, dondurma, şarküteri, perde, boya hırdavat gibi çeşitli sektörlerden oluşan toplam 13 yeni iş yeri daha ticari faaliyetine başladı.


Açılan 13 yeni iş yeriyle birlikte pandemi sürecinde Talas'ta faaliyete geçen işletme sayısı 182'ye yükselmiş oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.