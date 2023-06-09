Talas'ta 2. etap kentsel dönüşüm hızlandı

Bu çerçevede hak sahibi Osman Çarman ikinci etap dönüşümde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile ilk protokolü imzalayan isim oldu.

Talas Belediyesi kentsel dönüşüm ikinci etabı Harman Mahallesi'ndeki Erciyes Sitesi, Hatipoğlu Sitesi ve Cemilbaba Sitesinde hızlandı. Toplam 234 daireyi kapsayan ikinci etap kentsel dönüşüm programındaki ilk uzlaşma sağlandı. Hak sahiplerinden Osman Çarman, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile ikinci etapta uzlaşarak protokol imzalayan ilk isim oldu.

“MAHALLEMİZİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK”

Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Başkan Yalçın, “Osman abinin bu işi imzalayan isim olması bizim için çok önemli. İnsanların bu işe güven duymasının göstergesidir. Harman Mahallemiz kentsel dönüşüm bakımından çok fazla beklemiş. Biz geçen yıl iki bloku yapınca hak sahiplerine güven telkin etmiş oldu. Bu çalışmayla mahallemizin çehresi değişecek.” dedi.

“DEVLET ÇOK GÜZEL İŞ YAPTI”

“Allah devlete zeval vermesin. Devlet kentsel dönüşümde çok güzel iş yaptı.” diyen Başkan Yalçın, belediyelerin de harekete geçirerek süreci hızlandırdığını belirterek, “Devletin emsal artışı yapması, kira yardımı, harç gibi vergilerden muaf tutulması gibi hizmetler bu işe katkı sağladı. İnsanlar eski evini verip yeni evini alıyor. Burada huzurunuzda belediyede görevli arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin, biran önce inşaat tamamlanarak insanlar evlerine otursun diye bu işte aylardır çalışıyoruz. İlçemize hayırlı olsun.” diye konuştu.

Programın sonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve hak sahibi Osman Çarman kentsel dönüşüm protokolünü imzaladı.

Evlerini kentsel dönüşüme dahil ederek yenilemek isteyen vatandaşlar Talas Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne gelerek bizzat bilgi alabilir.