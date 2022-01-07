Talas'ta 2022'nin ilk Antika Pazarı

Her ayın 2. Pazarı gerçekleşen organizasyon, 9 Ocak Pazar günü birbirinden değerli ürünleriyle antikaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Pazarın vazgeçilmesi haline gelen antika mezatının da yine pazara damga vurması bekleniyor. 'Harman Meydanında Tarihe Yolculuk' sloganıyla başlatılan organizasyon 2022 yılının ilk Antika Pazarı olma özelliğini taşıyor. Tarihi Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından, tarım aletlerine ve çeşitli aksesuarlara kadar birçok değerli ürün vatandaşların beğenisine sunulacak.