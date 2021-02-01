Talas'ta 300 bin liralık geri dönüşüm

2020 yılı içerisinde vatandaşlardan, kurum ve kuruluşlardan, inşaat, bakım-onarım ve tadilat işleri neticesinde çıkan metal, demir, plastik ve ahşap atıkları değerlendirilerek mazgal, korkuluk, kanal kapağı ve bank gibi çeşitli ürün formatlarında kullanıma hazırlanıyor. Yapılan bu çalışmalar neticesinde toplam değeri 300 bin lirayı bulan geri dönüşüm kazanımı elde edilmiş oldu.

Uygulama hakkında bilgi veren Talas Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü çalışanları, her türlü atık malzemenin uygun şekilde hayata yeniden kazandırıldığını ifade ederek hem tasarruf ettiklerini hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını dile getirdi.

“Talas Belediyesi'nde hiçbir malzeme çöpe gitmez” diyen çalışanlar, “Vatandaşlarımızın kullanmış olduğu tüketim malzemelerinin atık ve artıkları günümüzde çöp olarak görülmüyor. Tam aksine çöpe giden milli servet olarak görüyoruz. Bu düşünceye paralel olarak toplanan metal, demir, plastik ve ahşapları çok daha dikkatli şekilde sınıflandırıp ayrıştırıyoruz. Sonra da bu malzemelerden sıfır ürün elde ediyoruz. Elimize gelen malzemeleri sürekli değerlendiriyoruz. Bu iş bize ayrı bir keyif veriyor” diye konuştu.