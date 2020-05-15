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Talas'ta 9 yeni işyeri daha ruhsat aldı

Yeni tip korona virüse karşı normalleşmeye yönelik çeşitli adımlar atılırken esnaflar da işyeri ruhsatı almaya devam ediyor.

Son bir haftada Talas'ta 9 yeni işyeri daha çalışma ruhsatı alarak ticaret hayatına başladı.


Talas Belediyesi tarafından ruhsat verilen iş yerleri arasında pansiyon işletmeciliği, erkek ve kadın kuaförü, kafeterya, kahvehane ve playstation oyun salonu gibi mesleki sektörler bulunuyor. Böylece koronavirüs sürecinde Talas'ta ruhsat verilerek ticaret hayatına katılmaları sağlanan işyeri sayısı 118'e yükselmiş oldu.

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