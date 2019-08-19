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Talas'ta açık hava sinemasına yoğun ilgi

Talas Belediyesince Yamaç Paraşütü İniş Alanında kurulan dev ekranda başlatılan açık hava sineması gösterimi her hafta yoğun bir katılımla gerçekleşiyor.


Talas Belediyesi, etkinlik ve şenlik alanı haline gelen alanda kurulan dev beyaz perdede Türk Sineması'nın unutulmaz filmlerini Talaslılarla buluşturmaya devam ediyor. Yediden yetmişe herkesin geldiği ve hoşça vakit geçirdiği sinema gösterimi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.


Talas Belediyesi'nce her cumartesi akşamı gerçekleştirilen açık hava sinemasında bu hafta başrollerini Adile Naşit ve Münir Özkul'un paylaştığı 'Bizim Aile' seyredildi. Çayları ve çekirdekleriyle filmi izlemeye gelen Talaslılar programdan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Talas Belediyesi'ne teşekkür etti.

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