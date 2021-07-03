Talas'ta açık havada çocuk tiyatrosu düzenlendi

Talas Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ile ‘Kuzu Maydonoz'un Maceraları' isimli çocuk tiyatrosu sahnelendi. İzmir Devlet Tiyatrosu ekibi tarafından sunulan tiyatro gösterisi çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Talas Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda gerçekleşen oyunu Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da izledi. Nil Ünlü Aycıl'ın yazıp Levent Ulukut'un yönettiği arkadaşlık ve dayanışma temalı tiyatro gösterisi sonrasında Başkan Yalçın ve Dursun Talas Belediyesi Gezici Kütüphanesi'nden çocuklara kitap hediye etti.