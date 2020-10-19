Talas'ta aile içi mutluluğa destek

Talas Belediyesi personeli Psikolog Gamze Akçınar ve Sosyolog Tuğba Ünal tarafından yürütülen uygulama ile pandemi sürecinde aile içi iletişim sorunları, ergenlik dönemi problemleri, dezavantajlı bireylere psikolojik destek, çocuk kaygıları ve boşanma sürecinde çocuk psikolojisi gibi çeşitli konularda destek sağlanıyor.

Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Nevin Akyurt Kültür Merkezi'nde hafta içi ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen danışmanlık hizmetinden yararlanmak için randevu almak yeterli.

Konuyla ilgili olarak ayrıntılı bilgi ve randevu almak isteyenler 0352 437 10 26 numaralı telefonu arayabilir.