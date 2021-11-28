Talas'ta asfalt çalışmaları devam ediyor

İlçe genelindeki ulaşım ağının daha konforlu ve güvenli hale getirilmesinin amaçlandığı çalışmalarda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde birçok noktada eş zamanlı olarak yol yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, yoğun nüfusa sahip Mevlana Mahallesi Bademli Caddesi'nde yürütülen yol yapım çalışmalarında 500 metre yolun asfaltı yenilendi. Yenileme çalışmaları esnasında 700 ton asfalt kullanılarak sıkıştırma işlemleri yapıldı ve yol yeniden düzenlendi.

Asfalt çalışmalarının devam ettiği bir diğer nokta Reşadiye Mahallesi oldu. 600 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde olan yol yenilerek, 800 ton asfalt serildi. Böylece yürütülen çalışmalarla ilçe genelindeki ulaşım ağının konfor ve güvenliği arttırıldı.