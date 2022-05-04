Talas'ta ‘Bahar Etkinlikleri' devam ediyor

Talas Belediyesi, Bahar Etkinlikleri çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunu Kayseri'ye getiriyor.

45 kişiden oluşan dev grup, 6 Mayıs Cuma günü Erciyes Kültür Merkezinde sunacağı muhteşem bir gösteri ile unutulmaz bir akşam yaşatacak. Saat 20.00'de başlayacak ve ücretsiz olarak izlenebilecek etkinlikle ilgili açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kaçırılmayacak bir gösteri düzenleneceğini ifade ederek, "Baharla birlikte, pandeminin de sona etmesiyle kültür sanat etkinliklerimize yeniden hız verdik. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunu Kayseri'ye getiriyoruz. 45 kişiden oluşan grubun gösterisini hep birlikte izleyelim. Bütün hemşerilerimizi Cuma akşamı Talas Bulvarı üzerindeki Erciyes Kültür Merkezine davet ediyorum" dedi.