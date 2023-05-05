Talas'ta Başakpınar Mermerciler Sitesi hız kazandı

Geçen yıl Kasım ayında yapılan arsa satışıyla S.S. Mermerciler ve Taş İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi'nin aldığı Başakpınar Küçük Sanayi Sitesi'nin yapımı için çalışmalar sürüyor. Başakpınar Mahallesi Kayseri-Malatya yolu üzerine Talas Belediyesinin destekleriyle yapılacak olan Başakpınar Küçük Sanayi Sitesinin, Aralık ayında protokolünün imzalanmasının ardından şimdi de yapılacak çalışmaların görüşüldüğü bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Başkanlık Toplantı Salonundaki toplantıya Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, S.S. Mermerciler ve Taş İmalatçıları Kooperatifi Başkanı Halit Suvar, yönetim kurulu üyeleri ve belediye başkan yardımcıları katıldı. Burada hazırlanan projede yer alan bölümler değerlendirilirken, yapılması düşünülen detaylar üzerinde duruldu.

Toplantıyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, “Başakpınar Mermerciler Sitesi için çalışmalarımız sürüyor. Kooperatif Başkanı Halit Suvar ve beraberindekilerle önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmaları değerlendirdik. Şehrimizin daha güzel ve düzenli hale gelmesi, esnafımızın rahatı için attığımız adımlara bir yenisini daha eklemiş olduk. Şehrimizdeki tüm mermerciler ve taş imalatçıları burada toplanacak. Hem esnafımıza hem de şehrimize hayırlı olsun” dedi.

S.S. Mermerciler ve Taş İmalatçıları Kooperatifi Başkanı Halit Suvar da desteklerinden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti.