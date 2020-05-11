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Talas'ta berber ve kuaförler açılışa hazırlandı

Talas Belediyesi, normalleşme adımları çerçevesinde bugün faaliyetlerine başlayan berber ve kuaför dükkanlarında hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.


Talas ilçe sınırlarında faaliyet gösteren 80 erkek ve 70 bayan kuaförü ile 8 güzellik merkezinde Talas Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama, dezenfeksiyon ve hijyen işlemi yapıldı. 6 ekip tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla berberlerin Kontrollü Sosyal Hayat Tarzına uygun olarak hizmetlerine başlamalarına katkı sağlanmış oldu. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren berber ve kuaförler de hem Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a hem de belediye ekiplerine teşekkür etti. Belediyeyi devamlı yanlarında gördüklerini ifade eden esnaflar, “Uzun bir aradan sonra dükkan açmanın heyecanını yaşıyoruz. İşyerimizde hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaparak sağlık yönünden uygun ortam hazırlayan Başkanımız Mustafa Yalçın'a ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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