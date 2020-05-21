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Talas'ta ‘Beyaz Masa Sosyal Medyada' uygulaması devam ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medyada vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Covid-19 salgını nedeniyle “Başkan Beyaz Masada” uygulamasını sosyal medya üzerinden yürütmeye başlayan Başkan Yalçın, bu Çarşamba da vatandaşların taleplerini dinleyerek gelen soruları yanıtladı.


Başkan yardımcıları ile birlikte takipçilerinin karşısına geçen Mustafa Yalçın, vatandaşların taleplerinin büyük oranda karşılandığı belirterek geçen haftadan bu yana ortaya konulan faaliyetler hakkında bilgiler verdi.


Samimi bir atmosferde gerçekleşen uygulamada vatandaşlardan gelen sosyal tesis, park-bahçe, kentsel dönüşüm, yol, Ramazan otobüsü ve kitap gibi çok sayıda talebe cevap veren Başkan Yalçın, sorulan pek çok soruya da içtenlikle cevap verdi.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği “Beyaz Masa Sosyal Medyada” uygulamasında hem belediye çalışmaları hem de korona virüsle mücadele konusundaki başarılarından dolayı çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı alan Başkan Yalçın, geceyi geçen hafta bir takipçisine verdiği söz üzerine Ahmet Arif'in “Hasretinden Prangalar Eskittim” isimli şiirini okuyarak tamamladı.

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