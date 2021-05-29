Talas'ta bilinmeyen yönleriyle Necip Fazıl Fotoğraf Sergisi

yıl dönümünde Talas Belediyesi tarafından hazırlanan “Bilinmeyen Yönleriyle Necip Fazıl Fotoğraf Sergisi” ile bir kez daha anıldı.

Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'deki sergiyi gençlerle birlikte gezen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, amaçlarının Necip Fazıl Kısakürek'i anmak ve anlamak olduğunu söyledi.

66 fotoğraftan oluşan serginin büyük emeklerle hazırlandığını belirten Başkan Yalçın, “Ölümünün 38. yıl dönümünde aksiyon adamı üstat Necip Fazıl Kısakürek'i hem tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in katıldığı çevrim içi programla andık hem de şimdi onun fotoğrafları ve eserlerinden bazılarının yer aldığı sergi açtık. Biliyoruz ki üstat Kayserilileri çok severdi. Kayserililer de kendisini çok sever. Kendisini bir kez daha rahmetle yâd ediyorum.” diye konuştu.

BAŞKAN YALÇIN'DAN SERGİYE ÖZEL ESERLER

Sergide Necip Fazıl Kısakürek'in gençliğe hitabesi ve çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanki fotoğrafları kronolojik olarak sıralanırken, aynı zamanda Başkan Yalçın kütüphanesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek'e ait çok sayıda kitabın ilk baskı ve imzalı örneklerini de görücüye çıkardı.

Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'deki “Bilinmeyen Yönleriyle Necip Fazıl Fotoğraf Sergisi” hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında gezilebilir.