Talas'ta bir okulun daha temeli atıldı

Turgut Özal Caddesi üzerindeki okulun temel atma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törende konuşan Vali Şehmus Günaydın, eğitimin önemini belirterek, “Hz. Ali ‘bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' demiş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise öğretmenlere yeni neslin kendilerinin eseri olacağını söylemiş. Böyle bir gelenekten geliyoruz. Eğitime büyük önem veriyoruz. Kayseri olarak 2023 hedeflerinde eğitimin tekli olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Üç ayda 5 bin öğrencimizi sabahçı öğlenci olmaktan kurtardık" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, hayırsever Akköse Ailesine teşekkür ederek; “Burada yetişecek çocuklarımızla da inşallah ileride kendileri iftihar edecektir. Hayırseverlerimizle iftihar ediyoruz” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik; “Birkaç gün içinde Beyazşehir'deki gibi engelsiz çocuk evinin temelini Mimarsinan Parkı içinde atacağız. Gelecek hafta engelsiz yaşam merkezinin de temelini atacağız. Her ikisini de bir hayırseverimiz yapacak. Ali Rıza Özderici hayırseverimiz ile buranın protokolünü imzalarken Mehmet Akköse ağabeyimizden de okul sözünü almıştık" ifadelerini kullandı. Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi;

"Herhalde bir belediye başkanının en mutlu anı imarını yapıp, projesini hazırlatarak bir yatırımın hayata geçtiğini görmesidir. Talas'ta çok farklı hizmetler yaptık. Hizmetlerin çıtasını yükselttik. Son beş yılda burayla birlikte hayırseverlerimizle 10 okulu ilçemize kazandırdık. Bu okulumuz 6 ay içinde tamamlanarak eğitime başlayacak. Sadece okullarda değil, sağlık ocaklarıyla da Talas altın yıllarını yaşadı.” İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 2023 eğitim vizyonu kapsamında bu okulun tam güne geçmede bölgeye ciddi bir katkı sağlayacağını belirterek, okulun hizmete girmesiyle çevresindeki okulların tekli eğitime geçeceğini kaydetti. Hayırsever Mehmet Akköse ise, 1987 yılında yaptırdığı kanser teşhis ve araştırma merkezinden sonra doğup büyüdüğü memleketine ikinci bir hayır yapacak olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Konuşmaların ardından hayırsevere çiçek verildi. Ardından protokolle birlikte butona basılarak okulun ilk harcı döküldü.