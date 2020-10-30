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Talas'ta büyük gün

Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane, 31 Ekim 2020 Cumartesi günü düzenlenecek törenle hizmete girecek.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Kayseri protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek olan açılış töreni saat 17.00'de başlayacak. Atatürk Bulvarı Talas girişinde bulunan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'nin açılışının ardından saat 20.00'de de ‘Yağmur Şairi' olarak bilinen şair yazar Nurullah Genç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın katılımıyla ‘Kitap ve İnsan' konulu online sohbet gerçekleştirilecek. Bu program Talas Belediyesi instagram hesabından canlı olarak izlenebilecek.


Yarın ayrıca Talas Mevlana Mahallesi'nde 32 derslikli bir ilkokulun da temeli atılacak. Talas Belediyesi tarafından yaptırılacak ilkokulun temeli atma töreni saat 16.00'da başlayacak. Hulusi Akar Bulvarı Talas Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesi altındaki alanda gerçekleştirilecek törene yine çok sayıda protokol mensubu katılacak.

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