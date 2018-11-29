Talas'ta çevre için fidan dikimi

Talas'ta belediye, üniversite öğrencileri ve ilkokul öğrencileri işbirliğiyle 400 fidan toprakla buluştu.

Zincidere 1. Komando Tugayı önünde daha önce projesi devam eden Şehit Komandolar Caddesinin her iki yanına fidan dikimi çalışması sürüyor. Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun eşi Emel Palancıoğlu'nun da katıldığı çalışmada Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileriyle birlikte 200 mavi servi dikildi. Dikim öncesi görevliler tarafından öğrencilere bilgiler verildi. Ardından mavi servilerle beraber öğrencilerin daha önce toplayarak hazırladığı meşe palamutları da toprakla buluştu.

Kiminin ilk kez kiminin ise daha önce fidan diktiği programda öğrenciler, gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak için yapılan çalışmaya katılmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Cemile Oğulcuklu İlkokulu öğrencileri ise Zincidere mahalle mezarlığı etrafına 200 karaçam fidanını toprakla buluşturdu.

Programın sonunda öğrencilere simit ve ayran ikram edildi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.