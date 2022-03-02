Talas'ta çirkin görüntüye geçit yok

Çalışma kapsamında kirlilik oluşturan hafriyat ve kurumuş otlar temizlenerek tesviye işlemi gerçekleştiriliyor.

Mevlana Mahallesi Kertmeler mevkii başta olmak üzere bazı mahallelerde yer alan boş arazilerde kuru ot ve hafriyat temizliği yapıldı. Ayrıca, kış mevsimiyle birlikte oluşan çukurlar da kapatılarak tesviye işlemi gerçekleştirildi. Toplamda 7 iş makinesi ve 10 personel ile yürütülen faaliyetlerde boş alanlarda oluşan görüntü kirliliği ortadan kaldırılmış oldu.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Belediyemiz, baharla birlikte hızlı bir giriş yaptı. Boş arazilerde bulunan hafriyatları, kurumuş otları temizledi ardından da tesviye yaptı. Böylece çirkin görüntü ortadan kalkmış oldu. Talas Belediyesine teşekkür ederiz” diye konuştu.