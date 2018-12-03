Talas'ta Çocuklara Eğitim

Atatürk Bulvarı, Osmanlı Kültür Evi karşısındaki merkezde eğitim alan 6-10 yaş arası çocukların sertifika törenine Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve eşi Emel Palancıoğlu birlikte katıldı.

Başkan Palancıoğlu ve eşi, merkezdeki kadınlarla sohbet etti, çocukları sınıflarında ziyaret etti. Ardından iki ay süren akıl ve zeka oyunları ile drama kurslarında eğitim alan çocukların sınıfına geçti. Burada öğretmenlerden bilgi alan Başkan Palancıoğlu, kursları başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Palancıoğlu, merkezdeki kreşte çocuklara yönelik eğitici ve geliştirici kurslar düzenlendiğini belirterek, “Talas Belediyesi olarak Kapalı Çocuk Parkı, Kadın Kültür ve Spor Merkezindeki kreşimizde çocuklarımıza yönelik farklı etkinlikler düzenliyoruz. Burada gitar ve bağlama gibi kursların yanında drama, origami ile akıl ve zeka oyunları gibi farklı eğitimler veriyoruz.” diye konuştu.

Merkezde hem çocukların hem de ailelerinin iyi bir zaman geçirdiğine dikkat çeken Başkan Palancıoğlu, “Dolayısıyla burada çocuklarımızın hem iletişimi gelişiyor, hem de aileleri birkaç saatliğine rahat nefes alıyorlar. Tabi çocukların da gelişimine büyük katkısı oluyor. Burada çocuklarını farklı konularda eğitmek isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz. Rabbim çocuklarımızın geleceğini açık eylesin, ülkemize hayırlı insan olmayı nasip etsin.” şeklinde konuştu.