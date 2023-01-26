Talas'ta Çocuklara Yarıyıl Tatili Hediyesi

Ocak ayı Talas Kültür Sanat etkinlikleri, bu hafta sonu gerçekleşecek ‘Pamuk Prenses ve 7 Cüceler' adlı çocuk tiyatrosuyla sona erecek.

Okulların yarıyıl tatilinde olması nedeniyle öğrencilere tatil hediyesi olacak etkinlik, 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde sahnelenecek. Pamuk Prenses ve 7 Cüceler oyunu, Talas Belediyesi'nin bütün etkinliklerinde olduğu gibi ücretsiz olarak izlenebilecek.