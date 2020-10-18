Talas'ta çöp konteynerleri şimdi daha temiz

Talas Belediyesi'nin hizmete sunduğu konteyner yıkama aracıyla çöp konteynerleri yerinde, hızlı ve hijyenik şekilde yıkanıyor.

Çöp konteyneri yıkama aracını filosuna katan Talas Belediyesi, düzenli aralıklarla konteynerleri yıkayarak kötü kokuların ve virüslerin önüne geçiyor.

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, uygulama sayesinde konteynerlerin temizlendiğini ve daha temiz bir çevre oluştuğunu ifade etti.

“Uygulama çok güzel” sözleriyle memnuniyetini dile getiren bir vatandaş, “Bu sayede özellikle bu virüs döneminde daha temiz ve steril bir ortam oluşuyor, bundan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ederim.” dedi.

“HERŞEY VATANDAŞIN İYİLİĞİ İÇİN”

Kendilerinin de uygulamadan memnun olduklarını ifade eden belediye temizlik personeli ise hem vatandaş hem de kendileri için daha temiz bir ortamın oluştuğunu söyledi.

Artık çöp ile temas etmeden konteyner temizliğinin yapılabildiğini dile getiren çalışanlar, “Talas içerisinde konteynerlerin tamamında temizlik çalışması yapıyoruz. Özellikle koronavirüs döneminde temizliğin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yapılan her şey vatandaşın iyiliği ve rahatı için” dedi.