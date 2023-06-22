Talas'ta deneme bahçeleriyle yeni ürünlere teşvik

Talas Belediyesi'nin tarım ve hayvancılıktaki yenilikçi ve örnek modeli her geçen gün artarak devam ediyor. Bu çerçevede ilçedeki çiftçilere örnek olması açısından çilekten, kiraza, bodur elmadan reçellik güle kadar geniş bir yelpazede deneme bahçeleri kurularak ürün yetiştirildi.

Reşadiye Ek Hizmet Binasının atıl olan bahçesinin deneme bahçelerine dönüştürülmesiyle başlayan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

İçerisinde bölgenin iklim yapısına uygun olan ve ekonomik değeri bulunan ürünlerin yer aldığı mini bahçelerde çiftçilere alternatif üretim modeli amaçlandı. Çalışma kapsamında ekilen ve dikilen numune ürünlerden olumlu sonuçlar alındı.

Alternatif ürün örnekleri

Deneme bahçesine bölgenin rakım ve iklimine uygun olarak tıbbi aromatik aronya, çilek, çalı grubu bitkileriyle, Antep fıstığı, kurt üzümü, fındık, böğürtlen, sofralık üzüm, bodur elma, soğuğa dayanıklı ceviz, reçellik gül ve kiraz çeşitleri gibi ürünler dikildi.

Çiftçi kazanacak ekonomiye katkı olacak

Mini bahçelerde elde edilen bu ürünlerin muhtarlarla bölge çiftçileri davet edilerek tarlalarında üretmeleri sağlanacak. Böylece çiftçiler alternatif ürün üretirken aynı zamanda ekonomiye de katkıda bulunacak.