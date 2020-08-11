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Talas'ta denetimler sürüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ilçe genelinde korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili denetimi sürdürdü.


İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimat doğrultusunda ilk olarak Talas Kaymakamlığında İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez başkanlığında muhtarlar ve diğer yetkililerle toplantı yapıldı.


Toplantının ardından Kaymakam Dönmez ve Başkan Yalçın, Atatürk Bulvarı üzerindeki işyerlerindeki esnaf ile vatandaşların maske, mesafe ve temizlik konularında denetimini birlikte gerçekleştirdi.


Diğer yetkililerin de ekipler halinde ayrı bölgelerde gerçekleştirdiği denetimlerin ardından Başkan Yalçın, kurallara uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.


Başkan Yalçın denetimler sırasında girdiği bir kitapçıda Kaymakam Dönmez'e bir de kitap hediye etti.

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