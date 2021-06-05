Talas'ta ‘Dünya Çevre Gününde' doğa yürüyüşleri başladı

5 Haziran Dünya Çevre Gününde başlatılan organizasyona çok sayıda vatandaş katıldı.

Talas'ın gözde doğal alanlarından olan Ali Dağı'nda bulunan 360 Derece Yürüyüş Parkurunda gerçekleşen ve pandemi tedbirlerinin üst düzeyde uygulandığı etkinliğe vatandaşların yoğun katılımı dikkat çekti.

Talas Belediyesi dağcılık eğitmenleri eşliğinde düzenlenen doğa yürüyüşünde katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

HAFTANIN 6 GÜNÜ YÜRÜYÜŞ VAR

Pazar günleri hariç haftanın 6 günü yapılacak olan ‘Doğa Yürüyüşü' etkinliği hafta içi 17.30'da başlarken Cumartesi günü 7.00 ve 17.30 olmak üzere ise 2 grup halinde gerçekleşecek.

Yürüyüş programına katılmak isteyenlerin belirtilen saatlerde Ali Dağı 360 Derece Yürüyüş Parkuru başlangıcında bulunmaları yeterli.

KATILIMCILAR MEMNUN

Öte yandan etkinliğe katılan vatandaşlar da Ali Dağı'nın etrafında keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini ifade ederek düzenlenen programdan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.