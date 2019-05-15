Talas'ta Dursun Ali Erzincanlı gecesi

Talas Belediyesi tarafından on bir ayın sultanı Ramazan'ın manevi atmosferini yaşatmak için düzenlenen etkinlikler kapsamında sahne alan Dursun Ali Erzincanlı, duygu dolu şiirleriyle unutulmayacak bir gece yaşattı.

Jandarma karşısı Talas Spor Salonu yanındaki alanda kurulan Ramazan Sokağında her akşam düzenlenen dinleti ve söyleşilerin son konuğu sanatçı Dursun Ali Erzincanlı oldu. İftarın ardından çocuklar için düzenlenen Hacivat ile Karagöz'den sonra sahneye gelen Dursun Ali Erzincanlı, sözlerine kendisini davet eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ederek başladı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Erzincanlı, peygamber efendimizin anlatıldığı Faran Dağları, Kudüs ve 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir adına yazdığı Otuz Kuş şiirleriyle vatandaşları duygulandırdı.

Gecenin sonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Dursun Ali Erzincanlı'ya çiçek verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Allah şehitlerimizin makamını ali eylesin; birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve huzurumuzu bozmasın, vatanımıza, milletimize sahip çıkma duygumuzu elimizden almasın. Kıymetli Mustafa Yalçın başkanımıza Talasımızda böyle güzel ve anlamlı etkinliklere vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Cenabı Allah bizleri nice Ramazanlara eriştirsin.” dedi.

Programın ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan Sokağındaki vatandaşlara çay, simit, meyve suyu gibi çeşitli ikramlarda bulundu.