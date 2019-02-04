Talas'ta eğitime bir katkı daha

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Talas Belediyesi ve hayırseverler işbirliğiyle Kayseri'de eğitime her geçen gün bir katkı daha sağlanıyor. Bu kapsamda son olarak hayırsever Mehmet Akköse tarafından Talas'ın Mevlana Mahallesinde yapılacak 24 derslikli Mehmet-Zeynep Akköse İlkokulu yapımı için Kayseri Valiliği'nde protokol imzalandı.

Valilik'teki imza törenine Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve hayırsever Mehmet Akköse katıldı. Protokolün ardından okulun yapılacağı arsa incelendi. Buradaki incelemeye AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İlçe Başkanı Kerem Ekici, Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın da hazır bulundu.

5 bin metrekare alana yapılacak ve çevresiyle birlikte 8 bin metrekareyi bulacak okulla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Talas'ta özellikle Mevlana Mahallemizde öncelikli ihtiyaçlarımızdan biri okuldu” dedi.

“Bu nedenle elimizden geldiğince okul arsası üretmeye çalıştık” diyen Başkan Palancıoğlu, 13 yeni okul arsası ürettiklerini söyledi.

Bunların 5'ini devlet yatırımlarıyla yaptırdıklarını belirten Başkan Palancıoğlu şöyle konuştu:

“Şimdi de hayırseverimizle birlikte yeni yatırımlar yapıyoruz. Bugün kurumlarımız ve hayırseverimizle güzel bir protokol imzaladık. İnşallah bu okulun 15 Mart gibi temelini atacağız. Nasip olursa da 6 ayda yapımını tamamlamayı planlıyoruz. Biz de kazı, dolgu, peyzaj, istinat duvarı ve yeşillendirilmesine kadar karşılayacağız. Böylelikle bölgemizin okul ihtiyacını karşılamış olacağız. Başta hayırseverimiz Mehmet Akköse amcamıza ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum. İlçemize, şehrimize hayırlı olsun.”