Talas'ta Emlak Ve Çevre Temizlik Vergisi Mesaisi

Başkan Yalçın, yaptığı açıklamada ödeme süresinin 31 Mayıs Cuma günü sona ereceğini hatırlatarak, vatandaşların o tarihten önce vergilerini ödeyip, gecikme zammına uğramamalarının menfaatlerine olacağını söyledi. Veznede kendi vergisini de ödeyen Başkan Yalçın, vergilerin vatandaşlara hizmet olarak geri döndüğünü ifade etti.

Başkan Yalçın, veznelerin hafta sonu 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacağını ifade ederek, “Veznelerimiz ve Emlak Servisimiz 29 Mayıs Çarşamba, 30 Mayıs Perşembe ve 31 Mayıs Cuma günlerinde de saat 19.00'a kadar hizmet verecek.” dedi.

Başkan Yalçın, vatandaşların belediyeye gelmeden de ödemelerini yapabileceklerini hatırlatarak, “Vatandaşlarımız vergilerini www.talas.bel.tr'den, 234101 nolu posta çeki hesabından, kredi kartlarından ve e-devlet üzerinden ödeyebilirler.” diye konuştu.

Başkan Yalçın, sözlerini vergisini zamanında ödeyerek hizmetlere katkıda bulunan vatandaşlara teşekkür ederek tamamladı.