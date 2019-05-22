İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Talas'ta Emlak Ve Çevre Temizlik Vergisi Mesaisi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2019 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi birinci taksit ödemeleri için hafta sonu veznelerin mesai yapacağını belirterek, vatandaşlardan yoğunluk yaşamamaları adına ödemelerini son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.


Başkan Yalçın, yaptığı açıklamada ödeme süresinin 31 Mayıs Cuma günü sona ereceğini hatırlatarak, vatandaşların o tarihten önce vergilerini ödeyip, gecikme zammına uğramamalarının menfaatlerine olacağını söyledi. Veznede kendi vergisini de ödeyen Başkan Yalçın, vergilerin vatandaşlara hizmet olarak geri döndüğünü ifade etti.


Başkan Yalçın, veznelerin hafta sonu 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacağını ifade ederek, “Veznelerimiz ve Emlak Servisimiz 29 Mayıs Çarşamba, 30 Mayıs Perşembe ve 31 Mayıs Cuma günlerinde de saat 19.00'a kadar hizmet verecek.” dedi.


Başkan Yalçın, vatandaşların belediyeye gelmeden de ödemelerini yapabileceklerini hatırlatarak, “Vatandaşlarımız vergilerini www.talas.bel.tr'den, 234101 nolu posta çeki hesabından, kredi kartlarından ve e-devlet üzerinden ödeyebilirler.” diye konuştu.


Başkan Yalçın, sözlerini vergisini zamanında ödeyerek hizmetlere katkıda bulunan vatandaşlara teşekkür ederek tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.