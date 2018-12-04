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Talas'ta Engellilere Unutulmaz Gece

Talas Belediyesince Mevlana Mahallesindeki Selçuklu Kültür Evinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir gece düzenlendi.

Gecede engelliler söylenen ve söyledikleri türkülerle hem hüzünlendi, hem de gönüllerince eğlendi.


Daha önce Osmanlı Kültür Evi ile Selçuklu Kültür Evinde düzenlenen şiir, söyleşi ve türkü gecesi bu kez de engelliler için gerçekleştirildi.


Anadolu Sakatlar Derneği işbirliğiyle düzenlenen gecede mahalli sanatçı ozan Hamdi Karaca sazıyla ve sözüyle canlı performans sergiledi. Şair ve yazar Ali Peker ile Metin Yücel'in sunduğu geceye engelliler ve aileleri katıldı. Söylenen türkülerle kimi zaman duygulanan kimi zamansa eğlenen engelliler, okunan şiirlerle de unutulmaz bir gece yaşadı.


Program sunucularından Metin Yücel, “Engelli bireylerin haklarının farkındayız. Kendilerinin yanındayız. Sağlıklı insanların da bir engelli adayı olabileceğini unutmamalıyız. Geceyi düzenleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Gününüz kutlu olsun” dedi.

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