Talas'ta eski otomobil lastikleri kedilere yuva oldu

“MERHAMET ETMEYENE MERHAMET OLUNMAZ”

Konuyla ilgili olarak kısa bir açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hayvanları çok sevdiklerini belirterek “Bizim ‘Merhamet etmeyene merhamet olunmaz' diye bir düsturumuz var. Burada önemli olan hayvan sevgisidir. Sokak kedilerini barındırmak maksadıyla onlara eski lastiklerden ev yaptık. Talas Belediyesi olarak hayvanları çok seviyoruz. Onların korunması için çalışıyoruz. Kış öncesi onlar için çalışmalara da destek oluyoruz.” dedi.

Başkan Yalçın, yapılan yuvaların ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirilerek buradaki sokak hayvanlarının barınması için imkân oluşturulacağını da sözlerine ekledi.

“BAŞKAN YALÇIN'IN DESTEĞİ HER ZAMAN BİZİMLE”

Sokak hayvanlar için yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür eden KAYHAKDER Başkanı Nilgün Uzel de Başkan Yalçın'ın sokak hayvanları için yapılan her çalışmayı desteklediğine vurgu yaparak şunları söyledi: “Özellikle Talas Belediyesi bizler çok büyük destek sağlıyorlar. Bundan dolayı Mustafa Yalçın Bey'e teşekkür ediyorum. Kışın sokak hayvanları barınma konusunda zorluk yaşıyorlar. Biz de kedi evi projesi gerçekleştirdik. Eski lastikleri kullanarak kedi evi yaptık. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Başkan Yalçın'a teşekkürlerimi sunuyorum.”

Hayvan dostlarının yanı sıra minik hayvansevelerin de katıldığı programda daha sonra KAYHAKDER Başkanı Nilgün Uzel tarafından sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmalara verdiği desteklerden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür plaketi verdi.