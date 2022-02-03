Talas'ta “Gençlerle Kitap Sohbetleri”nin üçüncüsü gerçekleşti

kez bir araya geldi. Talaslı gençlerin yanı sıra Kayseri'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin de katıldığı programda Tolstoy'un “İtiraflarım” kitabı değerlendirildi.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Başkan Yalçın'ın yanı sıra Eğitimci Yazar Mehmet Torun, Eğitimci Yazar Mehmet Karataş, Erciyes Üniversitesi Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Kemaloğlu, Emekli Albay Nadir Çelik ve Talas İmar A.Ş. Genel Müdürü Eğitimci Yazar Uğur Baş konuşmacı olarak katıldı. Bu ayki kitap sohbetleri buluşmasında Uluslararası Ömer Halisdemir İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri de katıldı.

Konuşması sırasında Tolstoy'un hayatına da değinen Başkan Yalçın, farklı bir hayat seçme imkanı varken yazarlığı tercih eden bir insan olduğunu söyledi. Ayrıca kitabın önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, “İtiraflarım kitabı hacim olarak küçük bir kitap ama burada bu kadar kişi bu kitabı tartışıyoruz. Demek ki kitap dünyasında önemli bir yeri ve içeriği var. Dolasıyla kitabın hacmi önemli değildir. Niteliği ve bize ne anlattığı önemlidir” dedi.

Buluşma sonrası düşüncelerini ifade eden Talaslı gençler ve yabancı uyruklu öğrencilerin duyguları ortaktı. Kitap buluşmalarının ufuklarını genişlettiğini ifade eden öğrenciler, düzenlenen organizasyon için Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Kitap sohbetleri etkinliğine katılan Nijeryalı öğrenci Hasan Ahmet, burada bulunmaktan çok memnun olduğunu ifade ederek tekrar gelmek istediğini söyledi. Bir diğer yabancı uyruklu öğrenci Musa Amr ise güzel bir kitap tahliline şahit olduklarını belirterek bu akşam yeni bir kitabı tanıma fırsatı bulduğunu söyledi. Bir diğer yabancı öğrenci, Afganistanlı Yaser Arafat da Başkan Yalçın ve diğer katılımcıların bilgilerinden faydalandıklarını söyleyerek Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Uluslararası Ömer Halis Demir İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Mahmut Koçar da “Talas Belediyemize teşekkür ediyoruz, bu güzel etkinliğe katıldık, gençlerimiz inşallah bu faydalı etkinlikten istifade etmiştir” dedi.

Organizasyon sonunda gerçekleştirilen kura çekimi ile bir sonraki buluşmada incelenecek Ahmet Hamdi Tanpınar'ın “Beş Şehir” isimli kitabı salonda bulunan 10 öğrenciye hediye edildi.