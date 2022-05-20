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Talas'ta gezi otobüsüyle 19 Mayıs coşkusu

Talas Belediyesi’nin pandemiyle birlikte geleneksel hale getirdiği üstü açık gezi otobüsüyle kutlama etkinliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda da devam etti.

Talas Belediyesi'nin pandemiyle birlikte geleneksel hale getirdiği üstü açık gezi otobüsüyle kutlama etkinliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da devam etti.


Mevlana Mahallesi'nden başlayarak ilçe genelini turlayan otobüsle Talaslılar, bayram coşkusuna ortak oldu. Özel olarak hazırlanan üstü açık gezi otobüsünün şehir turunda renkli görüntüler de yaşandı. Yerel sanatçı grubunun seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara evlerinin balkon ve pencerelerinden alkışlarıyla tempo tutarak eşlik eden vatandaşlar keyifli bir akşam yaşadı.

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