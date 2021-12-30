Talas'ta gönüllere giren sosyal belediyecilik

Talas Belediyesi'nin başta Hayır Çarşısı olmak üzere engelliler, yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirdiği sosyal belediyecilik gönüllere taht kurdu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaptığı açıklamada yatırım ve hizmet belediyeciliğinde her alanda faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Sosyal belediyecilikte de diğer belediyecilik hizmetlerimizde olduğu gibi kaliteyi hep üst seviyede tutuyoruz. Alan elin veren eli görmediği bir yaklaşımla hayırseverlerimiz ve öz kaynaklarımızla temin ettiğimiz ürünleri Hayır Çarşısı'ndaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu anlayışla 2021 yılında 6 bin 890 ailemiz ayakkabıdan giysiye odundan kömüre kadar birçok yardımdan yararlandı.” dedi.

Aşevi kanalıyla da yardımlara devam ettiklerini belirten Başkan Yalçın, “Günlük 210 aileden bin 100 kişiye aşevimizden 3 çeşit yemek ve ekmek yardımında bulunduk. Ayrıca başta kırsaldaki çocuklarımız olmak üzere öğrencilerimize ayakkabı hediye ettik. Bu vesileyle hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bunların yanında ‘Biz Pişirelim Siz Ulaştırın' projesiyle Ramazan ayında 4 noktada 2 bin paket yemeği yaşlı, hasta ve engellilerimize ulaştırdık. Talas Vefa Sosyal Destek Grubu ile yaşlı ve hasta 4 bin 713 vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını karşıladık. Kırsaldaki vatandaşlarımıza mobil berber hizmeti götürdük. Bu hizmetten yararlanan 670 kişi tıraşını ücretsiz oldu. 190 gencimize asker çantası hediye ettik. Anneler Günü'nde bin annemize baskılı kupa hediye ettik. Babalar Günü'nde babalarıyla evlatlarını uçurtma şenliğinde buluşturduk.” diye konuştu.

ENGELLİLERE POZİTİF AYRIMCILIK

Teknik birimler atölyesinde kurularak hayata geçirilen ve engellilerin hayatında büyük kolaylık sağlayan Engelli Araçları Bakım Onarım Birimi ile bilgiler de veren Başkan Yalçın, “Bu birimi kurduğumuzdan beri engelli vatandaşlarımızdan çok dua alıyoruz. Araçları arıza yaptığında veya yolda kaldıklarında ekiplerimiz gidip araçlarını alıp bakımını yaparken kendilerini de evlerine ulaştırıyor. Bu yıl 484 kardeşimizin aracının bakımı ve onarımı yapıldı. Diğer yandan ilçemizde başta otizmliler olmak üzere engellilerimiz ve aileleriyle her fırsatta bir araya geliyoruz.” şeklinde konuştu.

HAYVANLARA ÖZEL ÇALIŞMALAR

Başkan Yalçın sosyal belediyecilik kapsamında hayvanlara yönelik de çalışmalar yapıldığını anlatarak, “Köpeklerimiz için yaptığımız Pati Evi'nin yanı sıra bu yıl ilçemizde parklara kedi ve kuş evleri konuldu. Yardıma ihtiyaç duyulan sevimli dostlarımız için Pati Kurtaran aracı hizmet vermeye başladı. Ayrıca sokak hayvanları için özel ekip kurarak 40 besleme noktasına kedi, köpek ve kuşlara günlük 250 kilo yiyecek bıraktık.” ifadelerini kullandı.