Talas'ta Gönüllü Kültür Kuruluşlarıyla Buluşma

Talas Belediyesinin Reşadiye Mahallesindeki Şehit Furkan Doğan Kültür Evi'nde gerçekleşen toplantıda Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu üyeleriyle bir araya gelindi.

Reşadiye Muhtarı Mustafa Kapçı'nın ev sahipliğinde verilen kahvaltıya AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş ile üyeleri katıldı.

Programının açılışında konuşan Reşadiye Muhtarı Mustafa Kapçı, mahallesinin tarihi bir gün yaşadığını belirterek, “Bu nedenle şahsım ve mahallem adına çok mutluyum. Her zaman yanımızda olan başkanlarımız ile gönüllü kültür teşekküllerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş ise “Kapılarını bugüne kadar bizlere açan başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek başkanlarımıza da başarılar diliyorum. Seçim sürecinin kazasız ve bereketli bir sonuçla neticelenmesini niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu da, yerel yönetimler olarak amaçlarının memlekete hizmet etmek olduğunu kaydederek, “İçinde bulunduğumuz refahın kıymetini iyi bilmeliyiz. Tabi ki gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz ama İslam aleminin sorumluluğunu da yerine getirmeye çalışıyoruz. 31 Mart, Türkiye için önemli dönemeçlerden biri. Rabbim birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeyi nasip etsin. İnşallah Memduh Başkanın yolu açık olsun. Kendisini en iyi şekilde destekleyerek Cumhurbaşkanımıza verdiği rekor oyla seçilmesini arzu ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, birlik ve beraberliğine dikkat çekerek, “Birbirimize saygıda kusur etmeyeceğiz ama birbirimizi de sahip çıkacağız. Ben hasbelkader vitrindeki isim oldum, ama bu yük sadece bize değil, hepimize verildi. Biz aynı birlik ve kardeşlik içinde el ele vererek kenetleneceğiz. Sizler rengi, kokusu ayrı ama pahada getiren kardeşlerimizsiniz. Sizlere minnet duyuyoruz. İyi ki varsınız. Sizler olmasaydınız Kayserimizin bu iklimi oluşmazdı. Cenabı Allah sizlerin ve sendikalarımızın gücünü artırsın. Bu birlikteliğin kıymetini bilip bunu koruma yolunda dikkatli olmalıyız. Kristal avize gibi düşünüp çok iyi taşımalıyız.” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, makamların geçim yeri olmadığını anlatarak şöyle konuştu: “Buralar geçim yeri değil, birilerine ulufe dağıtma yeri değil, birilerine hava atma, hava basma yeri değil, şöhrete şöhret katma yeri değil. Buralar Allah'ın bizleri imtihan vesilesi olarak lütfettiği yerler. Bunu böyle görmezsek birbirimize düşeriz.”

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Türkiye'nin bir seçim atmosferine girdiğini ifade ederek, “Allah ülkemizin yararına en iyisini nasip etsin. Adaylarımızı belirleyemeye çalışıyoruz. Kayseri'de hak ettiğini düşündüğümüz değerli başkanımızı aday gösterdik. İnşallah hep birlikte yolunu açacak şekilde çalışacağız.” dedi.