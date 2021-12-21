Talas'ta gözler 2022'ye çevrildi

Toplantıda ayrıca 2022 yılında yapılacak projeler üzerinde de duruldu.

Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen programda ilk olarak 2021 yılında yapılan başarılı çalışmalardan dolayı başkan yardımcıları, müdürler ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür eden Başkan Yalçın, vatandaşlara hizmet yolunda bir an bile geri durmadıklarını söyledi. 2021 yılında hem kırsalda hem de ilçe merkezinde önemli hizmet ve yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Yalçın, özverili çalışmalarından dolayı en alttan en üste tüm belediye çalışanlarına teşekkür ettiğini söyledi. Programda ayrıca 2022 yılında yapılacak projeler de masaya yatırıldı. “İyi iş yapacağız, işlerimizi iyi yapacağız” diyen Başkan Yalçın, bir taraftan rutin işleri en güzel şekilde yerine getirirken bir yandan da başta Ali Dağı Füniküler Hattı olmak üzere Zincidere Restorasyon Okulu, Millet Bahçesi, Mevlana Mahallesi Meydanı, Zincidere Göleti gibi Talas'a değer katacak büyük projeleri hizmete sunacaklarını dile getirdi.

Öte yandan kitaba ve okumaya verdiği önemle bilinen Başkan Yalçın toplantıya katılan belediye yöneticilerine Montaigne'nin Denemeler kitabını hediye etti.