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Talas'ta Grup Seksendört rüzgarı

Talas Belediyesince bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Türk pop müziğinin sevilen gruplarından Grup Seksendört’ün muhteşem konseriyle başladı.

Talas Belediyesince bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Türk pop müziğinin sevilen gruplarından Grup Seksendört'ün muhteşem konseriyle başladı.


Yamaç Paraşütü İniş Alanındaki konsere her yaştan Talaslılar akın etti. Konser başında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, güzel organizasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, “Grup Seksendört bizim için çok özel. Çok kısa sürede kendilerine ulaşmamıza rağmen bizleri kırmayarak geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Seçim kampanyası sırasında her bir gencimizin en az bir yabancı dil öğrenmesini, mutlaka bir müzik aleti kullanmasını ve aynı zamanda bir spor branşında faaliyet göstermesini arzu etmiştim. Şimdi siz de buna varım dediniz. Biz de bunun için hazırlıkları başlatıyoruz” dedi.


Başkan Yalçın, konuşmasının ardından gruba çiçek verdi. Ardından konser kaldığı yerden devam etti. Grup Seksendört, konserde birbirinden eğlenceli şarkılarla dinleyenleri eğlendirirken, hüzünlü şarkılarla da duygulandırdı. Yaklaşık 1,5 saat süren konserin sonunda Grup Seksendört, Talas'tan ayrıldı.

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