Talas'ta ‘Gül Kokulu Naatlar'

Düzenlediği kültür sanat etkinlikleriyle dikkat çeken Talas Belediyesi, ‘Gül Kokulu Naatlar' programı ile sanatseverlere yine unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Tasavvuf müziğinin güçlü ismi Halil Necipoğlu ile ‘Yağmur Şairi' Nurullah Genç'in katılacağı program, 13 Şubat Pazar akşamı saat 20.00'de başlayacak. Talas Bulvarı üzerindeki Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan programda Halil Necipoğlu birbirinden güzel ilahileri seslendirirken, şair Nurullah Genç ise naatlardan kesitler ile sevilen şiirlerini okuyacak.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan program, her zamanki gibi ücretsiz olarak izlenebilecek.