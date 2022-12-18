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Talas'ta Hafta Sonu Tiyatro Keyfi

7’den 70’ her yaş için farklı programlar düzenleyen Talas Belediyesi, Aralık ayı etkinlikler zincirinde hafta sonu hem büyüklere hem de küçüklere yönelik tiyatro oyunlarına yer verdi.

7'den 70' her yaş için farklı programlar düzenleyen Talas Belediyesi, Aralık ayı etkinlikler zincirinde hafta sonu hem büyüklere hem de küçüklere yönelik tiyatro oyunlarına yer verdi.


Bu çerçevede Cuma Günü ‘Ziyafet Sofrası' isimli yetişkin tiyatro gösterisi seyirciyle buluşurken Cumartesi Günü de ‘Çarpım Tablosu' isimli çocuk tiyatrosu sahnelendi. Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen oyunlara vatandaşların ilgisi büyük oldu. Program sonunda ise Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, oyuncuları tebrik ederek çiçek ve kitap verdi. Aylık takvimler halinde devam edecek etkinlikler serisinin Aralık ayındaki diğer programları ise şu şekilde:


Atatürk'ün Kayseri'ye Gelişi Fotoğraf Sergisi


19 Aralık Pazartesi, saat 13.00


Talas Belediyesi Meclis Salonu Fuaye Alanı


Başarı Bedel İster Konferansı


Konuşmacı: Nurullah Genç


21 Aralık Çarşamba, saat 19.30


Sabancı Kültür Merkezi


Taksim Trio Konseri


23 Aralık Cuma, saat 20.00


Erciyes Kültür Merkezi


Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı


Konuşmacı: Turgay Anar


27 Aralık Salı, saat 13.30


Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi


Talas Belediyesinin tüm kültür sanat etkinlikleri ücretsiz olarak takip edilebilecek.

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