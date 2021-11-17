Talas'ta haşerata erken önlem

Böylece, yaz aylarında sorun oluşturan sinek ve haşerata karşı mücadele için erken çalışma başlatılmış oldu.

Kış öncesi yuvalarına çekilmeye başlayan sivrisinek ve haşeratın yumurta bıraktığı alanlarda erken ilaçlama yapılarak yazın oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Doğal yaşama zarar vermeyen özel karışımlarla gerçekleştirilen uygulama kapsamında metruk alanlar, mağaralar, çöp boşaltım alanları, gübrelikler, dere yatakları ve mazgallar düzenli olarak ilaçlanıyor.