Talas'ta Haziran ayı meclisi

Mecliste konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Bosna Hersek'in Kalesija şehrindeki ‘Kardeş Şehir' temaslarıyla ilgili bilgiler verdi.

Talas Belediyesi Meclisi, Başkan Mustafa Yalçın başkanlığında toplandı. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyon raporları, Plan ve Bütçe Müdürlüğü ile Plan ve Proje Müdürlüğü'nü ilgilendiren maddeler ve hayvansal üretime destek gibi maddeler görüşüldü.

Başkan Yalçın, Bosna gezisine ilişkin, “Hem teknik, hem kültürel, her anlamda oraların bizim memleketimiz olduğunu gösteren güzel bir gezi oldu. Meclis üyelerimiz, titizlikle belediyeyi değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bir delegasyon üyesi gibi davrandılar sağ olsunlar. 1992-1995 yılları arasında neredeyse soykırıma varan bu çatışmaların üzerinden neredeyse 30 yıl geçmiş. Orayı gitmeden hissetmek mümkün değil. Srebrenica Şehitliği başta olmak üzere Aliye İzzet Begoviç'in medfun olduğu şehitlikleri ziyaret ettik. İnsanı yaralıyor, içini acıtıyor. Suçları sadece Türk kültürüyle Müslüman olmaktı. Bazıların Sırbistan kurma hayalleri işleri bu hale getirdi. Orada nereye gitsek bizim kültürümüzü anlatan yerler var. Türkçe konuşulmasında da çok sıkıntı çekmedik. Medrese, cami, külliye, çeşme, imarethaneleri tam bizim kültürümüz. Bir Osmanlı şehrini, Bursa'yı geziyor gibiydik. Demek ki irtibatı koparmamamız lazım” dedi.

Geziyle ilgili görüşlerini anlatan Meclis Üyesi Ömer Uğurlu ise, “Bosna Hersek, Osmanlı sayesinde Müslüman olan bir ülke. Kendilerini Türkiye'nin bir kardeşi olarak görüyorlar. Destek olmamız, sahip çıkmamız gereken bir ülke. Orada 3 yönetim var. Bosna Hersek'te Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar yaşıyor. Hırvatlara sahip çıkan hemen yanlarındaki Hırvatistan, Sırplara Sırbistan var. Ama Boşnakların bizden başka kimseleri yok. Bizim sahip çıkmamız lazım. Her haliyle faydalı bir gezi oldu. Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Ragıp Dost, Bosna Hersek'te hiç yabancılık çekmediklerini belirterek, “Güzel teknik ve kültürel bir gezi oldu. En çok doğal güzellikleri çok güzeldi. Siyasi kimliklerimizi kenara bırakarak dostane şekilde bir gezi oldu. Başkanıza teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy da, ülkeye ayak bastıkları andan itibaren yabancılık çekmediklerini anlatarak, “Türk kültürünün orada yansımalarını gördük. Türk izleri de farklıdır. Bu güzel gezi için başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Meclis Üyesi Hasan Özsoy da, “Değişik duyguları yaşadık. Bir tarafta şehitleri görünce hüzünleniyorduk. Bir tarafta da ecdadımızın mirasını görünce sevinip gururlanıyorduk” diye konuştu.

Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Yörenç ise, meclis üyeleriyle daha yakın bir ilişki kurduklarını anlatarak, “Meclis üyelerimizi sadece isimleriyle tanıyorduk. Birbirimizi orada daha yakından tanıma fırsatımız oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var: Zorunla olmadıkça savaş bir cinayettir. Ama savaşın da ahlak kuralları var. Hırvatların ve Sırpların bu savaşta kuralları ihlal ettiklerini nasıl bir vahşet uyguladıklarını gördük” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. Görüşülen maddeler içinde Talas'taki çiftçilerin hayvan yemi ihtiyacını karşılamak üzere kilosu 2,70 TL olan Macar Fiği yem bitkisinin kilosu 1.5 liradan üreticilere ulaştırılması maddesi de kabul edildi.