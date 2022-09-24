Talas'ta Hikmet Cıngıllı Anaokulu Açıldı

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait Mevlana Mahallesi'ndeki arsa üzerine hayırsever Hatice ve İzzet Bayraktar tarafından yaptırılan Hikmet Cıngıllı Anaokulu, düzenlenen törenle açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; ilçeye yapılan raylı sistemin son durağına hayırsever İzzet Bayraktar isminin verileceğini belirterek; "Gelecek eğitimde. Biz de şöyle dedik; 'gelecek eğitimle gelecek'. Yavrularımızın önünde bulunduğu dünya devirleri, onların çok çetin bir döneme hazırlanması gerektiğini ifade ediyor. Bilgisayarın dışında çok daha fazla yapılacak teknolojilere kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Belediyemizin ve diğer hayırseverlerimizin desteğiyle pek çok okul, cami, sağlık ocağı yapılıyor. Bunlara da ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Kayseri'nin hayırseverlik konusundaki özelliği ve hassasiyeti de Türkiye'de bir numara. Bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz Hem büyükşehir belediyesi, hem Talas Belediyesi hem de diğer belediyeler vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına çok fazla hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bunlardan en önemlisi okulumuzun yanı başından raylı sistem geçecek. Raylı sistemin son durağına İzzet Bayraktar ismi vereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Programa katılan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise hayırsever aileye teşekkürlerini ileterek; "Talas ilçemiz çok yoğun talep gören bir ilçe. Bununla birlikte elbette ki çok yoğun yapılaşma ve nüfus artışını getiriyor. İlçemiz Türkiye'nin nüfusu yıllar itibariyle en çok artan ilçelerden birisi. Nüfus bu kadar yoğun artınca elbette ki eğitim kurumları sunmamız gerekiyor. Bu alanda elbette ki Milli Eğitim Bakanlığımız, Kayseri Valiliğimiz, Talas Belediyemiz yoğun bir çaba sarf ediyor. Bununla birlikte bugün örneğini gördüğümüz gibi hayırsever vatandaşlarımızın desteği de son derece anlamlı" ifadelerini kullandı.

Talas'a yeni okul müjdesi

Hayırseverler adına konuşan Ahmet Bayraktar da babası İzzet Bayraktar'ın ilçeye Anadolu Lisesi yaptıracağı müjdesini vererek; "Babamın çocukluğunun geçtiği Kayserimizin bu güzel ilçesi Talas'ta babam; Hatice İzzet Bayraktar olarak Anadolu Lisesi yapmaya karar vermişlerdir. Talas Belediyesi'nin tahsis ettiği 4 bin 500 metrekare alanda 8 bin 500 metrekare inşaat alanında günümüzün tüm ihtiyaçlarını karşılayacak Anadolu Lisesi iki yıl içerisinde hayata geçirilmiş olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hayırsever aile ve protokol üyeleri tarafından kesilen kurdele ile anaokulu hizmete açıldı. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, hayırsever Bayraktar ailesi, davetliler ve vatandaşlar katıldı.