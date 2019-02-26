Talas'ta Hocalı Şehitleri Unutulmadı

Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde Ermeniler tarafından katledilen 613 şehit, Talas Belediyesi tarafından geçen yıl yapılan Hocalı Parkı içindeki abide önünde düzenlenen törenle anıldı.

Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesindeki parkın içinde yer alan anıt önünde toplanıldı. Grup adına konuşan Azerbaycan Kültür Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Elşan Gambarov, “Hepinize bu acı günümüzde bize destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Türk'ün tarihinde her zaman kanlı sayfalar olmuştur. En büyük ve sonuncu kanayan yaramız Hocalı'dır. En kısa zamanda Karabağ'da Talas Parkını, Talas Belediyesinin bizleri vermiş olduğu bu arazideki gibi Türkiye'deki kardeşlerimize inşallah armağan ederiz. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın.” dedi.

Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, zamanın çabuk geçtiğini belirterek, “Burada geçtiğimiz yıl Hocalı katliamını temsil eden anıtın açılışını yapmıştık.” diye konuştu.

Her iki ülke tarihinde birçok acılara rastlandığını ifade eden Başkan Palancıoğlu, şöyle konuştu: “27 yıl önce 613 çocuk, kadın, yaşlının şehit edildiği bir katliam söz konusu. Bu anıtla Azerbaycan'daki kardeşlerimize en azından bir nebze de olsa sahip çıkmaya çalıştık. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Her zaman iki bayrak, iki devlet ama tek yürek, tek milletiz. Bizler kardeşiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.”

Konuşmaların ardından şehitler için saygı duruşunda bulunarak anıta çelenk konuldu. Ardından tören Türk ve Azerbaycan bayrakları ile hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.