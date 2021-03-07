Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 18 parça taşınmaz açık artırma ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi'nin gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te Belediye Meclis Salonu'nda ve encümen huzurunda gerçekleştirilecek ihale ile çeşitli mevkilerde yer alan 8 daire, 2 konut parseli, 6 villa parseli, 1 ticaret parseli ve 1 özel anaokulu parseli açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

Satışa çıkarılan 18 parça taşınmaz ihalesinden elde edilecek gelir Talas'ta yeni hizmet ve yatırımlara kaynak olacak.

Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek ihalelere katılımın yoğun olması bekleniyor.

İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/ 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından elde edilebilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir.