Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 4 parça taşınmaz ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi'nin gerçekleştireceği önemli hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

20 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te Belediye Meclis Salonunda ve encümen huzurunda gerçekleştirilecek ihale ile çeşitli mevkilerde yer alan 2 daire ile 1 eczane dükkânı açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. İlanda yer alan 1 konut parselinin satışı ise kapalı teklif usulüyle yapılacak. 1 milyon 750 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan daireler Mevlana Mahallesi Heves Caddesindeki binanın 11. katında 41 ve 44 numarada yer alıyor. 2 milyon lira muhammen bedelle ilana çıkartılan dükkân ise Bahçelievler Mahallesi Tepebağlar Caddesi Armağan Sokakta yer alan Hasibe-Durmuş Akçakaya Aile Sağlığı Merkezi yanında bulunuyor.

İhale listesinde Bahçelievler Mahallesi Kanuni 1 Sokak 814 Ada 10 parseldeki konut alanı ise kapalı teklif usulüyle satışa sunulacak. 1.142 metrekarelik arsa 9 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkartılacak. Toplamda satışa sunulan 4 parça taşınmaz ihalesinden elde edilecek gelir Talas'ta yeni ve önemli hizmet ile yatırımlara kaynak olacak.

Katılımın yoğun olması beklenen ihale ile ilgili ayrıntılı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/ 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir.